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710 taliban üyesi daha serbest

Afganistan'da hapishanelerdeki 710 taliban üyesi daha serbest bırakıldı

31 Mayıs 2020 Pazar 14:30
710 taliban üyesi daha serbest
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Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Taliban üyesi 710 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.

Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının 2 bin 710 olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların; yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.

Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiğini ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.

Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini belirten Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde salıverilmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, Taliban'ın elindeki rehinelerin 73'ünün daha serbest bırakıldığını açıkladı.

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 MAHKUM TAKASI

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.

Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart’ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar, sürecin uzamasına neden olmuştu.

Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 2 bin 710 Taliban üyesi ve Taliban'ın elindeki 420 rehine serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 31.05.2020 14:40
Anahtar Kelimeler:
Taliban üyesi
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