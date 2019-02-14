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7 Milyon liralık ikramiyeyi almaya böyle gitti

7 Milyon liralık ikramiyeyi almaya böyle gitti

14 Şubat 2019 Perşembe 19:10
7 Milyon liralık ikramiyeyi almaya böyle gitti

Loto talihlisi kimliğini gizlemek için çığlık maskesi taktı. Jamaika’da ödülünü almaya giderken ünlü korku filmi çığlıktan esinlenen talihli dikkatleri üzerine çekti.

Norveçli ressam Edvard Munch tarafından yapılan 1893 tarihli tablodan esinlenilerek yapılan maske, 1996'da vizyona giren korku filmi "Çığlık" a konu olmuştu. Çığlık maskesinin toplumsal hafızada pekiyi bir yeri yok. Genelde soyguncuların ya da cinayet işleyenlerin tanınmamak için kullandığı maske bu kez loto milyarderinde ortaya çıktı. 

Jamaika’daki lotoda 158 milyon Jamaika doları (7 milyon TL) kazanan talihli ünlü filmden esinlendi. Piyango ödülünü almaya Kingston'daki otele gelen talihli, eldivenleri, uzun beyaz paltosu ve taktığı çığlık maskesiyle dikkat çekti.

Kendini A.Campbell olarak tanıtan loto milyarderi 54 gün bekledikten sonra ortaya çıktı. Loto milyarderi, "Üç gündür başım ağrıyor çünkü bu durumu çok düşünüyorum. İki hafta boyunca heyecandan karnım ağrıdı bazen kazandığımı unutuyorum" açıklamasını yaptı. Şanslı kişi parayı ev almak için kullanacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Jamaika 7 Milyon Lira Ikramiye
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