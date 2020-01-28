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7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü

Finlandiya'dan 6.948 kilometre yol kat ederek Kenya'ya uçan bir balık kartalının kurtarıldıktan dört gün sonra öldüğü açıklandı.

7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü

Finlandiya'dan 6.948 kilometre yol kat ederek Kenya'ya uçan bir balık kartalının kurtarıldıktan dört gün sonra öldüğü açıklandı.

28 Ocak 2020 Salı 11:33
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü

Kenya Yaban Hayatını Koruma Dairesi yetkilileri, Victoria gölünde bir balıkçı ağına takılan dört yaşındaki kartalın, uzun süreli açlığa bağlı organ yetmezliğinden öldüğünü söyledi.

Ayağına 2017'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de künye takıldığı anlaşılan kartalın bulunduğunda açlık ve susuzluktan bitap halde olduğu belirtildi.

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Bitap halde bulundu
Kenya Veterinerlik Dairesi'ne göre, balıkla beslenen hayvan bulunduğunda 950 gramdı.

Bu yaştaki bir kartalın normal ağırlığının 1,3 ile 1,8 kilogram arasında olması gerektiği belirtiliyor.


 

Son Güncelleme: 28.01.2020 14:51
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Finlandiyadan Kenyaya Giden Kartal7000 Km Uçan Kartal
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