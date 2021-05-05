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7 bebek beklerken tam 9 çocuk dünyaya getirdi!

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
7 bebek beklerken tam 9 çocuk dünyaya getirdi!
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Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 09:50
Anahtar Kelimeler:
Halime Sisi
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