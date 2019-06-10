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69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti

Ramallah, 10 Haziran 19 (.): İsrail hapishanesindeki idari tutukluluk sistemini protesto için 69 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hasan El-Uveyvi’nin sağlık durumu kötüleşti.

69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti

Ramallah, 10 Haziran 19 (.): İsrail hapishanesindeki idari tutukluluk sistemini protesto için 69 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hasan El-Uveyvi’nin sağlık durumu kötüleşti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:17
69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti

Ramallah, 10 Haziran 19 (.): İsrail hapishanesindeki idari tutukluluk sistemini protesto için 69 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hasan El-Uveyvi’nin sağlık durumu kötüleşti.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk sistemine tepki için 69 gün önce açlık grevine başlayan El-Uveyvi’nin sağlık durumunun ciddileştiği belirtildi.

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Açıklamada, aşırı kilo kaybı yaşayan ve eklemlerinde şiddetli ağrılar meydana gelen Uveyvi’nin, durumunun kötüleşmesi üzerine güneydeki Askalan (Aşkelon) kentindeki Barzilai hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Üç çocuk babası 35 yaşındaki Hasan El-Uveyvi, ocak ayından bu yana idari tutuklu olarak İsrail’in Remle kentindeki Nitsan hapishanesinde tutuluyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

(AA/RU/GÜL)

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