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6,7 büyüklüğünde deprem

18 Ağustos 2020 Salı 14:04
6,7 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in Bicol bölgesinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Masbate'de görevli yetkililerden Rino Revalo yerel medyaya yaptığı açıklamada, depremde en az 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını, birçok bina, yol ve köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Revalo, Masbate'de emekli bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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Depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Revalo, halka zarar gören yapılara dönmemeleri çağrısı yaptı.
Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2020 14:25
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