banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102618
ALTIN
275.693
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.0323
EURO
6.2294
İki gün yağmur bekleniyor
YAĞMUR GELİYOR!
Bektaş, 4 ay hapis yatacak
BEKTAŞ, 4 AY HAPİS YATACAK
Girne'de hırsızlık! Darp edip çantasını çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Lefkoşa’da kundaklama: 1 tutuklu
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
banner307

6 yaşındaki evlatlık kızları 22 yaşında çıktı

6 yaşındaki evlatlık kızları 22 yaşında çıktı

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:16
6 yaşındaki evlatlık kızları 22 yaşında çıktı

9 yıl önce Michael ve Kristine çifti evlatlık olarak ailelerine Natalia Grace isminde bir kız çocuğunu kattılar.

Yıllar sonra 6 yaşında sandıkları Natalia’nın gerçek yaşının 22 olduğu ortaya çıktı.

Davranışlarında bozukluklar olan evlatlık çocuğun ailesi evi terk etti. Anne ise Natalia’nın “sosyopat bir cüce” olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.

‘BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

banner317
Florida’da altı yaşındaki Ukraynalı bir kızı evlat edinen Amerikalı bir anne, eski eşi ile birlikte evlatlık kızlarını terk etmekle suçlanıyor.

Kristine, bu suçlamaları reddetti ve Michael ile birlikte kabul ettikleri kızın onları öldürmeye çalışan yetişkin bir dolandırıcı olduğunu söyleyerek dolandırıcılık kurbanı olduğunu iddia etti.

Kristine, eski kocası ve kendisinin, yıllardır onları terörize eden Natalia’nın kurbanları olduğunu iddia ediyor. “Küçük kız”, evlat edinen annesini elektrikli bir çite itmeye, kahvesine çamaşır suyu dökmeye ya da eski kocasını uykusunda bıçaklamakla tehdit etti.

Orjinal doğum sertifikası Mayıs 2010 tarihli olan, Natalia’nın bu belgeye göre, evlat edinildiğinde 6 yaşında olması gerek fakat, Natalia’da yapılan diş muayeneleri, gerçek yaşı hakkında yalan söylediğini tespit etti. İngiliz basınının belirttiğine göre, Natalie, 22 yaşında ‘sosyopat bir cüce’ ve bir çocukmuş gibi davranıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDEvlatlık6 Yaşında22 Yaşında çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
İngiltere basını: Yüksek Mahkeme'nin kararı Johnson'a büyük bir darbe
İngiltere basını: Yüksek Mahkeme'nin kararı Johnson'a büyük bir darbe
BM: “Mavi gezegen kırmızı alarm veriyor”
BM: “Mavi gezegen kırmızı alarm veriyor”
Macron: “Fransa herkesi kabul edemez“
Macron: “Fransa herkesi kabul edemez“
Etiyopya’da bin 200 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya’da bin 200 kişi hayatını kaybetti
AB, ilk Başsavcısını belirledi
AB, ilk Başsavcısını belirledi
İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı
İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı
İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı
İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı
İnsan beyninin hacklenmesi şu an mümkün değil..
İnsan beyninin hacklenmesi şu an mümkün değil..
Çin'den Kıbrıs'ta “iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm“ açıklaması
Çin'den Kıbrıs'ta “iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm“ açıklaması

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim