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6 aylık bebeğe Sinovac aşısı!

Şili'de 6 aylık bir bebeğe yanlışlıkla Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının yapıldığı bildirildi.

19 Mart 2021 Cuma 09:50
6 aylık bebeğe Sinovac aşısı!
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Şili’de 6 aylık bebeğe Covid-19 aşısı yapıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, bir annenin 6 aylık bebeğini rutin aşılarının tamamlanması için Bio Bio bölgesinde yer alan Tirua kasabasında bulunan aile sağlığı merkezine götürdüğü ve bebeğe yanlışlıkla Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yapıldığı belirtildi. Tirua aile sağlığı birimi de bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığını kabul etti.

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Bebeğin ailesinin yanlış aşılama ile ilgili bilgilendirildiği ve bebeğin kontrol amaçlı gözlem altında tutulduğu açıklandı. Yetkililer, şu ana kadar bebekte herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını aktarırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Şili'de ikinci aşı skandalı

Şili’de daha öncede ilk dozda Pfizer aşısını olan bir grup insana ikinci dozda, Sinovac aşısı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Enrique Paris düzenlediği basın toplantısında, "Açıkçası, bu hatanın San Bernardo (Santiago’nun güney kesimi) bölgesinde 10 kişinin aşılanması sırasında meydana geldiği için üzgünüz. Ancak bunlar belirli vakalar. Durumu açıklığa kavuşturuyoruz" demişti.

Paris, bu kişilerin Pfizer ürünüyle tekrar aşılanacağını açıklamış, ancak ikinci dozun hemen değil 21 gün sonra yapılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
şili6 Aylık Bebeğe Covid19 Aşısı
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