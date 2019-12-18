5700 Yıllık Sakızla İlk Kez O Dönemde Yaşayan Bir İnsanın Gen Haritası Çıkarıldı

Kopenhag, 18 Aralık 19 (TAK): Danimarka'da, arkeolojik bir alanda yapılan kazıda bulunan ve 5 bin 700 sene öncesine ait olduğu belirlenen bir sakız parçası sayesinde ilk kez o dönemde yaşayan insanlara ait gen haritası çıkarıldı.

Bilim insanları başkent Kopenhag'ın açıklarındaki Syltholm Adası'nda bulunan sakız sayesinde daha önce kemik ve diş fosillerinden elde edilen bulgulardan çok daha fazla bilgiye ulaştıklarını belirtti.

Çamurun içerisinde çok iyi bir şekilde korunmuş fosilden elde edilen verilere göre, sakızı çiğneyen kişinin koyu tenli, kahverengi saçlı ve mavi gözlere sahip bir kız çocuğu olduğu ifade edildi. Hamurumsu sakızın içerisinde ise fındık ve ördek DNA'sı bulunduğu, tahminen bu fosillerin yenilen yemek sonrası sakıza yapıştığı kaydedildi.

Bunun yanında elde edilen veriler söz konusu kız çocuğunun lenf bezi şişmesi, Eptein-Barr virüsü (öpücük hastalığı) gibi rahatsızlıklar geçirdiğini ve sakızın uzun süre çiğnendiğini gösteriyor.

Konu hakkında konuşan Kopenhag Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hannes Schroeder, eski çağlara ait çok önemli bir DNA kaynağı bulduklarını belirterek "Elde edilen veriler patojen mikroplarının evrimi ve yayılma sürecini anlamamız açısında çok değerli bilgiler içeriyor. O devirde bu mikroplar ölümcüldü. Diş ve kemik harici maddelerden ilk kez o döneme ait insanlara ilişkin gen haritası çıkardık." dedi.

Araştırmacıların "Lola" adını verdiği kadının İskandinavyalı değil, kıta Avrupası'nda yaşayan ve buraya göç eden avcı-toplayıcı bir topluluğa mensup olduğunu gösteriyor.

(EURONEWS/FG) FOTOĞRAFLI