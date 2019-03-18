50 yıl önce dondurulan koç spermleri başarılı bir şekilde döllendi

Avustralya'da bir laboratuvarda 1968 yılında dondurulan koç spermlerinden 34 merinos koyunu başarılı bir şekilde döllendi. Döllenen koyunların canlı doğum oranı 12 aylık donmuş spermlerle elde edilen oranlarla aynı olduğu açıklandı.

"Bu gelişme spermlerin uzun süreli dondurulduğunda da verimli sonuçlar elde edilebildiğini gösterdi," diyen Sidney Üniversitesi doçentlerinden Simon de Graaf bulguların 50 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde dondurularak bekletilse bile dölleme kabiliyetinin korunduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

De Graaf kuzuların geçen yüzyılın ortalarında sıkça görülen çok kıvrımlı Merinos cinslerine benzediğini belirterek, bunun o zamanlarda fazladan vücut yüzeyi ve yüksek yün verimi için tercih edildiğini fakat sonraki yıllarda kırkma işlemini zorlaştırdığı ve sinek üşüşmesine yol açtığı için gözden düştüğünü vurguladı.

Çalışma ekibinden Doktor Jessica Rickard, bunun dünyada iyi bir şekilde korunmuş en eski dondurulmuş sperm olduğuna inandıklarını ve kesinlikle dölleme işleminde kullanılan en eski sperm olduğunu ifade etti.

De Graaf sonraki aşamada kuzuların genetik özelliklerini inceleyerek yün endüstrisinin son elli yılda seçilmiş dölleme uygulamaları nedeniyle oluşan genetik farklılıkları tespit etmeye çalışacaklarını belirtti.

Deney sırasında döllenen 56 koyundan 34'ü hamile kaldı. Bir yıl önce dondurulan 19 damızlık koçtan alınan spermlerle ise 1048 koyun döllendi. Bunlardan 618'i başarılı bir şekilde hamile kaldı. Buna göre 50 yıllık spermde başarılı dölleme oranı yüzde 61 olurken bir yıllık spermlerde yüzde 59 oldu. İstatistik bilimine göre bu oranlar birbirine denk sayılıyor.

Orijinal spermler 1960lı yıllarda Walker Ailesi yetiştirilen koçlardan alınmıştı. Sidney Üniversitesi'nin çalışmalarına hala destek sağlayan çiftlikte şu anda 8 bin koyun bulunuyor.