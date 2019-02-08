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5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzün ardından 'acil durum' ilan edildi

5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzün ardından 'acil durum' ilan edildi

08 Şubat 2019 Cuma 11:51
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzün ardından 'acil durum' ilan edildi

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de amcası tarafından tecavüz edilmesinin ardından felç kalan 5 yaşındaki kız çocuğu yönetimi harekete geçirdi. Geçen yılın son günlerinde yaşanan ve ülkede infial yaratan olay sonrasında Devlet Başkanı Julius Maada Bio ülke genelinde "acil durum" ilan etti.

Sierra Leone'de tecavüz ve cinsel şiddete maruz kalan kadın ve çocukların sayısında son dönemde hızlı bir artış yaşanıyor. Polis istatistiklerine göre son bir yılda cinsel şiddet vakaları ikiye katlanan ülkede nüfus 2017'de 4 milyon 750 binden geçen sene 8 buçuk milyona yükseldi.

Bu tür saldırılara verilen 15 yıl hapis cezasının ömür boyu hapis cezasına yükseltileceğini açıklayan Bio, hastanelerin de saldırılara maruz kalanlara bedava hizmet vereceğini belirtti.

Psikolojik travma geçirenler için özel bir telefon hattı ile birlikte davaların daha hızlı görülmesi için görevlendirilecek hakimler tayin edileceğini ve güvenlik güçleri içinde bu sorunlara odaklanacak yeni bir ünitenin kurulacağını da dile getirdi.

7 aylık bebeklere tecavüz skandalı
2018'in son günlerinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğraması nedeniyle omurgasının zedelenip felç kalması ve bir daha yürüyememe ihtimalinin ortaya çıkması ülke ve uluslararası kamuoyunu derinden sarsmıştı. Yardım derneklerinin yaptığı son araştırma da ülkedeki durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rainbow Initiative adlı kuruluş, bu tür saldırılara maruz kalan 30 bin kız çocuğu ve kadının yüzde 93'ünün 17 yaşını doldurmadığını raporunda belirtti. Bazı bebeklerin ise bu tür saldırılara sadece 7 aylıkken uğradığı da araştırmanın en çarpıcı tespitlerinden biriydi.

Öte yandan Rainbow Initiative, sivil toplum kuruluşlarına başvuran 3.137 vakadan sadece yüzde 1.2'sinin cezaya çarptırıldığına dikkat çekiyor. 600'den fazla mağdurun hamile kaldığı, 7'si HIV olmak üzere 2 bin 404'ünün ise cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklara yakalandığı da raporda belirtiliyor.

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
5 Yaşında Kıza Tecavüz
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