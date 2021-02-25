banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

5 AB ülkesi, aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadıkları aşı tedarik sorununa çözüm geliştirmek ve aşı üretimini güçlendirmek için AB'den daha fazla yatırım yapmasını talep etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:15
5 AB ülkesi, aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı
banner337
banner391

İspanya, Belçika, Danimarka, Litvanya ve Polonya başbakanlarının imzasının olduğu mektup, 25-26 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB liderlerine gönderildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, söz konusu mektubun içeriğinde "Avrupa'daki tüm potansiyel Kovid-19 aşı üreticileriyle yakın çalışılmalı. Ar-Ge çabalarını artırmak ve tedarik kapasitelerini yükseltmek için kamu-özel ortaklığı yürütmeliyiz. Bu çabaları kolaylaştırmak için olası yolları ve finansman ihtiyaçlarını açıkça incelemeye istekli olmalıyız." denildi.

Kovid-19 aşı kullanımında vadedilen hedeflerin "kaybedilmiş bir savaş" olmadığı vurgulanan mektupta, "Bu, hepimizi ilgilendiren stratejik bir meseledir. Aşı tedarik sorununa çözüm üretme çabalarının doğurduğu fikir değişikliği ihtiyacında kaybedecek zaman yoktur." mesajı verildi.

banner341
AB üyesi ülkelerin liderleri, iki günlük zirvede, aşı üretiminin artırılması amacıyla AB'nin ve üye ülkelerin neler yapabileceği, aşıların mutasyonlara karşı etkili olacak şekilde güncellenmesi, aşıların onay sürecinin ve dağıtımının hızlanması, AB ile sözleşmeler yapan aşı geliştiren ve üreten şirketlerin verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri konularını ele alacak.

Aralık 2020'de Kovid-19 aşılamasına başlayan AB ülkeleri şimdiye kadar hedeflediklerinin çok gerisinde kalırken, tedarik sorunlarının yanı sıra lojistik ve personel sorunları da yaşıyor.

Yılın ilk çeyreğinde elde etmeyi beklediği 106 milyon doz aşının şimdiye kadar 40,7 milyonunu alan AB, aşı teslimatındaki gecikmelerden dolayı AB'de bulunan ve 16 fabrika ile sınırlı olan aşı üretimine odaklandı.

AB, 6 firmayla yaklaşık 2,3 milyar doz aşı alabilecek şekilde sözleşmeler yapmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 25.02.2021 11:32
Anahtar Kelimeler:
Aşı üretiminin Hızlandırılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li ilaç firmaları, Mart sonuna kadar 240 milyon doz covid-19 aşısı üretecek
ABD'li ilaç firmaları, Mart sonuna kadar 240 milyon doz covid-19 aşısı üretecek
California'da kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi
California'da kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Ev işlerine yardım etmeyen kocaya tazminat!
Ev işlerine yardım etmeyen kocaya tazminat!
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor
Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor
Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor
İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı
İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
Covid-19 antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor
Covid-19 antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim