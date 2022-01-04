46 mutasyonlu yeni COVID-19 varyantı tespit edildi

Fransa’da Marsilya Üniversitesi'nden bilim insanları, Marsilya yakınlarında şimdiye kadar 12 vaka tespit edildiğini ve ilk vakanın Kamerun’a seyahatle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Yeni varyantın hem aşıya daha dirençli hem de daha bulaşıcı olmasını sağlayan 46 mutasyona sahip olduğu belirtildi.

Henüz diğer ülkelerde tespit edilmeyen varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından araştırılan bir varyant olarak etiketlenmedi.

Varyant "B.1.640.2" olarak adlandırıldı ve keşfi medRxiv'de yayımlanan bir makalede duyuruldu.

Omicron'un "uzak akrabası"

Bilim insanları, varyantın kökeninin eylül ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı düşünülen "B.1.640"tan genetik olarak farklı olduğunu söylüyor.

Testler, varyantın aşılara karşı daha dirençli hale getirdiği düşünülen "E484K" mutasyonunu taşıdığını gösteriyor.

Varyantın, daha bulaşıcı olmasını sağlayan "N501Y" mutasyonuna da sahip olduğu belirtiliyor.

Virüsün Omicron’un "uzak akrabası" olduğu eski bir virüsten evrimleştiği düşünülüyor.