banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:10
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
banner337
banner391

Başkent Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen etkinlikte, Fransız yönetmen Albert Dupontel'in yönettiği "Adieu Les Cons" en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü. Dupontel ise bu filmle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

En iyi kadın oyuncu ödülü "Antoinette dans les Cevennes" filminde rol alan Laure Calamy'e verildi. Sami Bouajila da "Un fils" filminde gösterdiği performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Fransız yönetmen Sebastien Lifshitz'in yönettiği "Adolescentes" en iyi belgesel filmi seçildi. 

banner341
En iyi yabancı film ödülü ise Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in "Drunk" adlı yapıtına verildi.

Tina Baz, "Adolescentes" filmiyle en iyi montaj ödülüne layık görüldü.

En iyi animasyon film ödülü Aurelien Froment'in "Josep", en iyi kısa film ödülü Sofia Alaoui'nin "Qu'importe si les betes meurent" yapıtlarına gitti. 

Fathia Youssouf, Maimouna Doucoure'nin yönettiği "Mignonnes" filminde gösterdiği performansla en iyi umut veren kadın oyuncu ve Jean-Pascal Zadi, "Tout simplement noir" filmindeki performansıyla en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi.


 

banner360
Son Güncelleme: 13.03.2021 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat !
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat !
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor
ABD'de 100 milyondan fazla kişi aşılandı
ABD'de 100 milyondan fazla kişi aşılandı
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı
Cezayirliler köklü değişim talebiyle yine sokaklarda
Cezayirliler köklü değişim talebiyle yine sokaklarda
DSÖ'den aşılar hakkında açıklama
DSÖ'den aşılar hakkında açıklama
DSÖ, Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayı Mart sonuna kadar verecek
DSÖ, Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayı Mart sonuna kadar verecek
Dünya Sağlık Örgütü: AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alınmamalı
Dünya Sağlık Örgütü: AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alınmamalı
New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak
New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim