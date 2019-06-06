40 yıldır açılamayan kasanın şifresini turist çözdü

Stephen Mills adlı turist, ‘eğlence olsun’ diye kasayı açmaya çalıştı ve 20, 40 ve 60 sayılarını kullanarak başarıya ulaştı. Kaynakçılık yaptığı belirtilen Mills, kasanın düğmesini üç kez saat yönünde (20), iki kez saat yönünün tersinde (40) ve sonra da bir kez tekrar saat yönünde (60) çevirerek buldu. Toronto Üniversitesi’nden, “Tahtaya Vur: Talih, Şans ve Her Şeyin Anlamı’ adlı kitabın yazarı Jeffrey Rosenthal’e göre, kasanın şifresinin ilk seferde bilinme ihtimali 216 bin’de bir. Rosenthal’in hesabı, şifrede 1’den 60’a kadar numaraların kullanıldığı varsayımına dayanıyor.