40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen avrupa

Avrupa’nın büyük kısmı cuma gününden bu yana sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.
Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor. İspanya'ın başkenti Madrid'de, Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine, maske takmak zorunlu hale getirildi ve maskeler sıcak hava dalgası yaşanırken takılmak zorunda.
Roma'da yetkililer, yaşlı ve çocukların günün en scak saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Roma sakinleri, serinlemek için kentteki çeşmelerden faydalandı.