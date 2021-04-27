40 derece ateşle işe gitti, insanların yüzüne öksürdü!

Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin hastalık belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz şekilde işe gittiği belirtildi.

Hastanın, aralarında bebeklerin de bulunduğu 8 kişiye direkt, 14 kişiye ise dolaylı yoldan koronavirüs bulaştırdığı, bu nedenle de gözaltına alındığını kaydedildi.

İş arkadaşlarının yüzlerine öksürdü

40 derece ateşle iş yerine gittiği belirlenen adamın, mesai arkadaşlarının yüzlerine öksürerek, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" dediği ortaya çıktı.