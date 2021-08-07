banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
93'ü yerel 113 pozitif vaka
93'ü yerel 113 pozitif vaka
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
banner376

4 milyar 400 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 400 milyon dozu geçti.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:45
4 milyar 400 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 760 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 501 milyon 9 bin ile Hindistan, 349 milyon 790 bin ile ABD, 149 milyon 470 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 milyon 270 bin ile Almanya, 86 milyon 10 bin ile İngiltere, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 75 milyon 743 bin ile Türkiye, 72 milyon 280 bin ile Endonezya, 71 milyon 70 bin ile İtalya, 70 milyon 810 bin ile Meksika, 65 milyon 90 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 400 milyon dozu aştı.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 75 milyon 743 bin 407 doz aşı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 649 bin 514 kişiye ilk doz, 28 milyon 611 bin 325 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

banner341
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 202 milyon 490 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 292 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

banner360
Son Güncelleme: 07.08.2021 14:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
İsrail ateşkesi yine ihlal etti
İsrail ateşkesi yine ihlal etti
Apple, çocuk istismarına karşı telefonlarını yapay zeka ile tarayacak
Apple, çocuk istismarına karşı telefonlarını yapay zeka ile tarayacak
Yunanistan’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Yunanistan’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Yangında bir kasaba yok oldu!
Yangında bir kasaba yok oldu!
ABD'de Delta artıyor: Şirketler ofise dönüş tarihlerini erteledi
ABD'de Delta artıyor: Şirketler ofise dönüş tarihlerini erteledi
Hindistan'da sel: 23 kişi öldü
Hindistan'da sel: 23 kişi öldü
Yunanistan'da alevler Olimpiya'ya ulaştı
Yunanistan'da alevler Olimpiya'ya ulaştı
Sudan'da sel: 1500 ev yıkıldı
Sudan'da sel: 1500 ev yıkıldı
Moderna aşısı 6 ay sonra da koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor
Moderna aşısı 6 ay sonra da koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim