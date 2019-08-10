4 gün sonra kurtarıldı! ‘Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm’

Kamboçya'nın Battambang eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak için girdi mağarada mahsur kaldı. İki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Ailesinin günlerce aradığı ancak 4 gün boyunca bulunamadığı Kamboçyalı adamın sonunda sıkıştığı yerde bulunmasının ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kamboçyalı adam yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibin 10 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu sıkıştı yerden 4 gün sonra kurtarıldı.

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uzun uğraş sonucu kurtarıldı. FOTOĞRAFLAR:İHA

Bölgeye yakın bir hastaneye kaldırılan Bora, “Hayatta kalma umudumu kaybetmek üzereydim, eğer yanımda bıçak olsaydı kendimi öldürürdüm” dedi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Suni gübre olarak kullanılan yarasa dışkısı Güneydoğu Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olan Kamboçya'da son derece kazançlı bir ürün.

Bora, kendisine hediye olarak 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin TL) gönderen Kamboçya Başbakanı Hun Sen'e teşekkür etti.