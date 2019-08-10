banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Ev arkadaşının parasını çaldı!
EV ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI!
KIB-TEK: “Bayram süresince bakiye borç nedeniyle kesinti yapılmayacak”
KESİNTİ YAPILMAYACAK
Hava durumu
UYARILARA DİKKAT!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

4 gün sonra kurtarıldı! ‘Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm’

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uzun uğraş sonucu kurtarıldı.

4 gün sonra kurtarıldı! ‘Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm’

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uzun uğraş sonucu kurtarıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
4 gün sonra kurtarıldı! ‘Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm’

Kamboçya'nın Battambang eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak için girdi mağarada mahsur kaldı. İki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Ailesinin günlerce aradığı ancak 4 gün boyunca bulunamadığı Kamboçyalı adamın sonunda sıkıştığı yerde bulunmasının ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kamboçyalı adam yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibin 10 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu sıkıştı yerden 4 gün sonra kurtarıldı.

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uzun uğraş sonucu kurtarıldı. FOTOĞRAFLAR:İHA

banner317
Bölgeye yakın bir hastaneye kaldırılan Bora, “Hayatta kalma umudumu kaybetmek üzereydim, eğer yanımda bıçak olsaydı kendimi öldürürdüm” dedi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Suni gübre olarak kullanılan yarasa dışkısı Güneydoğu Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olan Kamboçya'da son derece kazançlı bir ürün.

Bora, kendisine hediye olarak 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin TL) gönderen Kamboçya Başbakanı Hun Sen'e teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanzanya'da Petrol Tankeri Patladı: 57 Ölü
Tanzanya'da Petrol Tankeri Patladı: 57 Ölü
Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü
Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü
Pompeo'dan “güvenli bölge“ açıklaması
Pompeo'dan “güvenli bölge“ açıklaması
İtalya'daki Hükümet Krizi
İtalya'daki Hükümet Krizi
Etiyopya'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi
Etiyopya'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi
Çin'de 41 Bilişim Suçlusu Yakalandı
Çin'de 41 Bilişim Suçlusu Yakalandı
Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü
Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim