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34. Afrika Birliği Zirvesi başladı

Afrikalı liderler, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle toplandı. 

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:45
34. Afrika Birliği Zirvesi başladı
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Salgın nedeniyle bu yıl ilk kez çevrim içi yapılan Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesi'nin 34'üncü açılış konuşmasını yapan AfB Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19'un kıtada yıkıcı etkisi olduğunu dile getirdi.
Ramaphosa, "Kovid-19 henüz yenilmedi ve ileride zor zamanlar olacak." dedi.
Aşı tedariki ve aşılama sürecinin öncelikli konu olduğu zirvede, 2021 yılının teması olan Afrika kültür ve sanat mirası da masaya yatırılıyor.

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Zirvenin önemli konularından biri de Sahel bölgesi, Libya, Güney Sudan ve Somali'deki güvenlik meseleleri.
Ramaphosa'nın yürüttüğü dönem başkanlığı görevinin bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye geçmesi bekleniyor.

 

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Son Güncelleme: 06.02.2021 15:46
Anahtar Kelimeler:
34. Afrika Birliği Zirvesi
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