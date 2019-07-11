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33 Srebrenitsa Kurbanı Bugün Toprağa Verilecek

BOSNA HERSEK\'İN DOĞUSUNDAKİ SREBRENİTSA\'DA 1995 YILININ TEMMUZ AYINDA YAPILAN SOYKIRIMDA ÖLDÜRÜLEN 33 KURBANIN CENAZESİ, ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN POTOÇARİ ANIT MEZARLIĞI\'NDA DEFNEDİLECEK

33 Srebrenitsa Kurbanı Bugün Toprağa Verilecek

BOSNA HERSEK\'İN DOĞUSUNDAKİ SREBRENİTSA\'DA 1995 YILININ TEMMUZ AYINDA YAPILAN SOYKIRIMDA ÖLDÜRÜLEN 33 KURBANIN CENAZESİ, ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN POTOÇARİ ANIT MEZARLIĞI\'NDA DEFNEDİLECEK

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:19
33 Srebrenitsa Kurbanı Bugün Toprağa Verilecek

BOSNA HERSEK'İN DOĞUSUNDAKİ SREBRENİTSA'DA 1995 YILININ TEMMUZ AYINDA YAPILAN SOYKIRIMDA ÖLDÜRÜLEN 33 KURBANIN CENAZESİ, ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN POTOÇARİ ANIT MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

TÖRENLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU DA KATILACAK

Potaçari, 11 Temmuz 19 : Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Her yıl 11 Temmuz'da soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek törene, Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve yıllar sonra toplu mezarlarda bulunan 33 kurbanın cenazesi ise öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelmeye başlayan binlerce insan, mezarları ziyaret edip dua okudu. Yurt dışı ve yurt içinden gelen binlerce insan, bu acılı günde kurban yakınları ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

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 "SON YOLCULUK"

Savaş yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhaya sarılı tabutların başında da hüzün hakim. Kurban yakınları, son yolculuklarına uğurlamadan önce tabutlarının başına gelerek sevdiklerine veda ediyor.

Bugünkü törenin ardından anıt mezarlıktaki kurbanların sayısı da 6 bin 643'e çıkacak.

Defnedilecek 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk olacak.

Bu yıl defnedilecek tüm kurbanların isimleri ise şöyle:

"Mevlid Bektic, Nedzad Bajraktarevic, Bajro Salkic, Muradif Husic, Semso Purkovic, Kasim İsakovic, Asim İsakovic, Semso Avdic, Adil Suljic, Resid Cvrk, Saha Cvrk, Fadil Gabeljic, Sidik Memic, Vekaz Tihic, Enver Tahic, Husejn Meholjic, Sabahudin Salkic, Mali Mehmedovic, Sabit Suljic, İsmet Mehmedovic, Behadil Hirkic, Esad Nukic, Ahmet Jasarevic, Zijo Mujic, Fahrudin Mujic, Hajro Tabakovic, Omer Ahmic, Osman Cvrk, Zaim Pilav, Fuad Pilav, Sadik Saranovic, Smail Tabakovic ve Hamed Tihic."

(AA/ÖZ/ÖK)

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