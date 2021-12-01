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337 milyon çocuk savaş bölgelerinde

Save the Children tarafından Dünyada yaklaşık 200 milyon çocuğun, en ölümcül savaş bölgelerinde çocuk asker olma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıklandı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 08:20
337 milyon çocuk savaş bölgelerinde

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children tarafından yayımlanan raporda, 2020 yılında 337 milyona yakın çocuğun silahlı grupların ve çocukları askere alan güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde olduğunu açıklandı.

Sayıları bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı

Raporda, yaklaşık 200 milyonunun dünyanın en ölümcül savaş bölgelerinde yaşadığı ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığı vurgulandı.

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Metinde, "çocuklara yönelik bu savaşın" durdurulması için ağır ihlallerin faillerinden hesap sorulması ve çocukları zorla askere almaktan korumak için eğitime erişimlerinin sağlanması tavsiye edildi.

''Toplum üzerinde bir lekedir''

Save the Children Direktörü Inger Ashing, konuya ilişkin açıklamasında, COVID-19'un ve Birleşmiş Milletlerin yaptığı küresel ateşkes çağrısına rağmen her zamankinden daha fazla çocuğun en ölümcül savaş bölgelerinde yaşamasının korkunç olduğunu ve bu çocukların askere alınma, yaralanma veya öldürülme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Milyonlarca çocuğun okula gidemediği ve savaştan başka bir şey görmediğini de vurgulayan Ashing, "Bu, uluslararası toplum üzerinde bir lekedir" dedi.

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