300 yıllık İsa heykelinin kalçasında bulunan gizli not şoke etti

On sekizinci yüzyıla ait İsa heykeli üzerinde çalışan İspanyol restoratörler, heykelin kalçasında rahiplerin gizlediği bir not buldu.

Kaligrafi ile özenle yazılmış olan ve 1777 yılına tarihlenen not, bir rahip tarafından İsa heykelinin kalça kısmına saklandı..Belge, restorasyon şirketi Da Vinci Restauro'nun işçileri tarafından ortaya çıkarıldı..

Bugün bu ahşap heykel, İspanya'nın kuzeyindeki Burgos eyaletindeki Sotillo de la Ribera köyünde Santa Agueda kilisesinde tutuluyor..Yerel tarihçi Efren Arroyo keşif karşısında heyecanını saklamayarak; "Bu gerçekten inanılmaz, bu tür heykellerin içinde elle yazılmış gizli belgeleri bulmak benzersiz bir duygu." diyor.

Heykeli yapan heykeltıraşın adının yanı sıra, tarımsal konulardan toplum meselelerine kadar uzanan yerel bilgi hakkındaki verilerle birlikte belgede, yaygın hastalıklar, popüler çocuk oyunları ve zamanın popüler boğa güreşçilerinin isimleri de yer alıyor. Uzmanlara göre, Joaquin Minguez adlı rahibin amacı, tüm bu referanslar ile gelecek nesiller için keşfedilecek en eski zaman kapsüllerinden birini oluşturmaktı.



