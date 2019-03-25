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30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü

30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü

25 Mart 2019 Pazartesi 08:56
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı bir inşaatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.Olay, saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi.

Kule vinçte operatör olarak çalışan 50 yaşındaki Ali Ekber Dinçer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü.Olayı gören iş artadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dinçer'in cansız bedeni, sevcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Izmir Kule Vinçten Düşüp öldü
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