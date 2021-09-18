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3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiye edildi

ABD'de federal düzeyde yapılan panelde, COVID-19 salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:12
3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiye edildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde gerçekleştirilen panelde, Pfizer-BioNTech 3'üncü doz aşısının yaşlılar için uygun olduğu yönünde tavsiye kararı çıktı.

Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı ''hayır'' oyu kullandı.

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3'üncü doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyla başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.

Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de COVID-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 18.09.2021 09:14
Anahtar Kelimeler:
3üncü Doz Covid19 Aşısı
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