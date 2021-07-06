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3 milyon aşıyı geri çevirdi

Güney Afrika ülkesi Zimbabve, Afrika Birliği tarafından sağlanan 3 milyon doz Johnson & Johnson koronavirüs aşısını, depolama tesislerinde yer olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.

06 Temmuz 2021 Salı 08:45
3 milyon aşıyı geri çevirdi

Maliye Bakanlığı tarafından Afrika İhracat-İthalat Bankasına gönderilen mektupta, depolamadaki yetersizliklerden dolayı Afrika Birliği tarafından ağustos ayında Zimbabve'ye gönderilmesi planlanan 3 milyon doz aşının teslim alınamayacağı belirtildi.

Mektupta, Zimbabve hükümetinin aşının yan etkileri konusunda da çekincelere sahip olduğu kaydedildi.

Zimbabve, halihazırda Çin'in Sinovac aşısı ve Rusya'nın Sputnik V aşılarını kullanıyor.

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Çevre ülkelerden gelen turistler de Zimbabve'de 70 dolar karşılığında COVID-19 aşısı olabiliyor.

COVID-19'un delta varyantına rastlanan ülkede artan vaka sayıları nedeniyle 29 Haziran'da salgın tedbirleri 4'üncü seviyeye yükseltilmişti.

Bu kapsamda gıda ve ilaç üretimi ile dağıtımı dışında şehirler arası seyahatler yasaklanmıştı.

Zimbabve'de salgının başından beri 53 bin 665 vaka tespit edildi, 1860 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
ZimbabveAşı
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