3 metrelik Piton kuşu havada yakaladı

Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde kaydedilen görüntüde, 3 metrelik piton yılanı televizyon anteninin üstünde bir kuşu avlarken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde bir kişi, çatıdaki anten direğinde bir piton yılanının kuşu yediğinin görünce hemen kameraya kaydetti. Kaydedilen görüntüde 3 metrelik pitonun kuşu boğarak öldürdüğü görülüyor. Ev sahibi daha sonra yılanın kuşu yediğini söyledi.

Videoyu sosyal medya hesabında paylaşan ev sahibi "daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi. Video sosyal medyada yüzlerce kez görüntülendi.