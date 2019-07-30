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3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), üç eyalette dört bankayı soyduğu söylenen ‘Pink Lady Bandit ‘ lakabı takılan kadın banka soyguncusunu yakalamak ve kimliğini belirlemek için para ödülü koydu.

3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), üç eyalette dört bankayı soyduğu söylenen ‘Pink Lady Bandit ‘ lakabı takılan kadın banka soyguncusunu yakalamak ve kimliğini belirlemek için para ödülü koydu.

30 Temmuz 2019 Salı 00:05
3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek

Federal Soruşturma Bürosu, doğu yakasında üç eyalette dört bankayı soyduğu söylenen “Pink Lady Bandit” olarak bilinen bir seri banka soyguncusunun hakkında hiçbir bilgiye ulaşamayınca 10 bin dolar (yaklaşık 58.000 TL) para ödülünü sosyal medyada paylaştı.

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FBI, kadını yakalayana ya da hakkında bilgi veren para ödülü vereceğini duyurdu.

FBI’a göre, kadın, soyguncu son sekiz gün içinde işlenen iki soygun sırasında taşıdığı imzalı pembe el çantası nedeniyle ‘Pink Lady Bandit' olarak adlandırılıyor. FBI kadın banka soyguncusunun eşgalini 1.60 santim boylarında, kilolu beyaz veya İspanyol bir kadın olarak tanımladı. Soygunlardan ikisinde yoga taytı giyip, beyzbol şapkası ve kendine özgü pembe el çantası kullandığı belirtiliyor. Kadın banka soyguncusunun bankalardan toplam ne kadar çaldığı açıklanmadı.

ABD basını olaya büyük ilgi gösterirken ismi bilinmeyen kadına “pembeli kadın” ve “pembe” lakabını taktı.

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