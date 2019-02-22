3 çocuğuyla birlikte yeni eve taşınan kadın, yatak odasında ev sahibinin tacizine uğradı

İngiltere'de 3 çocuk annesi Donna isimli kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerine bir ev kiraladı. Ev sahibi, gece yarısı yedek anahtarla girdiği evde, yatak odasında uyuyan Donna'yı taciz etti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Donna isimli 3 çocuk annesi kadın, çocukları ile birlikte daha büyük bir eve yerleşmek için arkadaşının tavsiyesi ile Sikander Khan isimli ev sahibinin evini tuttu. İlk zamanlarda Donna'ya iyi davranan ev sahibi, zamanla çeşitli bahaneler ortaya atarak 3 çocuk annesi kadının evine gelmeye başladı.

Evdeki borularda sızıntı olduğunu söyleyerek tamir için kiracısının evine giden Khan, evde çocukları ile ilgilenen kiracısının kalçalarına dokunup kendisi ile ilişki yaşamak istediğini söyledi. Donna tarafından reddedilen ev sahibi yine rahat durmadı. Bu sefer gece vakti yedek anahtarla kiracısının evine giren Khan, Donna ve çocuklarının uyuduğu sırada Donna'nın yatak odasına girdi.

Donna, uyurken kendisini taciz eden ev sahibini fark edince bağırarak Khan'ı evden kovdu ve polise haber verdi. Gözaltına alınan ev sahibi, çocukların uyuyup uyumadığını kontrol etmek için eve girdiğini söyledi. Ev sahibine çıkarıldığı mahkemece 4 yıl hapis cezası verildi.