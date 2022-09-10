3. Charles Törenle Resmen Kral İlan Edildi

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 3. Charles bugün yapılan seremoniyle resmen kral ilan edildi.

Halk, ülke genelindeki sarayların ve kiliselerin önüne Kraliçe 2. Elizabeth için çiçekler ve kişisel notlar bırakıyor.

Kraliçe için, Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

Kral 3. Charles ilk ulusa sesleniş konuşmasında anayasal prensiplere bağlı kalacağı sözünü verdi.

İngiltere Kralı, Birleşik Krallık ve aralarında Avustralya, Kanada ve Jamaika'nın da bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanı konumunda.

İngiltere Kralı 3. Charles ulusa sesleniş konuşmasında, “Kaybın yarattığı ölçülemez üzüntüyü paylaşıyorum” dedi.

-Kral ulusa seslendi

Kral olarak ilk kez konuşan Charles, “Annemin hatırasına ve hizmete adanmış hayatına saygılarımı sunuyorum” dedi. Charles 'canım annem' ifadesini de kullandı.

St Paul Katedralindeki dini törenle eş zamanlı olarak yayınlanan konuşmada Charles, anayasal prensiplere bağlı kalacağı sözünü verdi:

“Kraliçe’nin kendisinin de sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğu gibi ben de Tanrı’nın bana bahşettiği kalan zamanımda, ulusumuzun kalbinde yer alan anayasal prensiplere bağlı olacağım sözünü veriyorum”

“İngiltere’nin neresinde yaşıyor olursanız olun, kimliğiniz ve inançlarınız ne olursa olsun, tıpkı tüm hayatım boyunca olduğu gibi, size sadık bir şekilde hizmet etme, sadakat, saygı ve sevgi gösterme gayreti içinde olacağım”

Kral 3. Charles konuşmasında 17 yıllık eşi Camilla’nın da Konsort Kraliçe olarak hizmet etmeye başlayacağını söyledi.

Charles Prens William’ın da artık Galler Prensi unvanını taşıyacağını kaydetti.

-Taç giyme töreni

Charles'ın taç giyme töreninin ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmiyor. Taç giyme töreni, hükümdarın resmi olarak taç giydiği tören. Bu tören, önceki hükümdar için tutulan yas döneminin ardından gerçekleşir.

Elizabeth, babası Kral 6. George'un ölümü üzerine 6 Şubat 1952'de Kraliçe oldu, ancak 2 Haziran 1953'e kadar taç giymedi.

Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni televizyonda canlı olarak yayınlanan ilk tören oldu ve 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İngiltere'de 900 yılı aşkın bir süredir taç giyme töreni Westminster Abbey'de yapıldı; 1. William burada taç giyen ilk hükümdardı ve Charles 40. hükümdar olacak.

Bu törende Anglikan Kilisesi dini ayini Canterbury Başpiskoposu tarafından gerçekleştirilir.

Hükümdara "kutsal yağ" sürülür ve kraliyetin sembolleri olan küre ve asayı alır. Daha sonra Başpiskopos, 1661 yılından kalma som altından bir taç olan Aziz Edward Tacı'nı Charles'ın başına yerleştirir.

Bu taç Londra Kulesi'nde saklanır ve sadece taç giyme töreninde hükümdar tarafından takılır.

Kraliyet düğünlerinden farklı olarak, taç giyme töreni bir devlet törenidir; masraflarını hükümet karşılar ve konuk listesine karar verir.

-Bundan sonra ne olacak?

Kral, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın devlet başkanı. Ancak yetkileri sembolik ve törensel. Siyasi olarak da tarafsız kalır.

Önemli toplantılar öncesinde brifingler veya imzasını gerektiren belgeler gibi hükümetten gelen günlük gönderiler kırmızı deri bir çanta içinde ona teslim edilir.

Başbakan normalde her Çarşamba günü Buckingham Sarayı'nda Kral'la bir araya gelerek onu hükümet meseleleri hakkında bilgilendirir.

Bu toplantılar tamamen özel olup, konuşulanların resmi bir kaydı yoktur.

Kralın ayrıca Parlamento'da da bazı görevleri var:

Hükümeti atamak: Genel seçimleri kazanan partinin lideri genellikle Buckingham Sarayı'na çağrılır ve burada resmi olarak hükümeti kurma görevi verilir. Kral ayrıca bir genel seçimden önce de hükümeti resmen fesheder. Parlamentonun açılışında konuşmak: Kral Parlamentoda yasama yılı açılış törenine katılır. Lordlar Kamarası'nda tahttan yapacağı konuşmada hükümetin planlarını açıklar. Kraliyet Onayı: Herhangi bir yasa Parlamentodan geçtiğinde, yasalaşması için Kral tarafından resmen onaylanması gerekir. Kraliyetin herhangi bir yasaya onay vermeyi reddetmesi en son 1708'de İskoçya ile ilgili bir yasada söz konusu olmuştu. Ayrıca Kral, ziyarete gelen devlet başkanlarını ağırlar ve Birleşik Krallık'ta bulunan yabancı büyükelçiler ve temsilcilerle bir araya gelir.

Kral normalde Kasım ayında Londra'da düzenlenen savaş kurbanlarını anma günü etkinliğine öncülük eder. Yeni Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanıdır. Bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanıdır. Ancak Barbados'un 2021'de cumhuriyet olmasından bu yana, diğer bazı Milletler Topluluğu üyesi Karayip ülkeleri de aynı şeyi yapabileceklerini öne sürdüler.

Kral 3. Charles'ın resmi, yeni Kraliyet Posta (Royal Mail) pulları ve İngiltere Merkez Bankası banknotlarında Kraliçe'nin resminin yerini alacak. Ayrıca yeni pasaportların içindeki ifadeler 'Majesteleri Kraliçe'nin yerine 'Majesteleri Kral' olarak güncellenecek. İngiltere'nin milli marşındaki ifade de "Tanrı Kralı Korusun" olarak değişiyor.