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2. Trump-kim Zirvesine Doğru

BEYAZ SARAY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN\'UN, YARIN VİETNAM\'IN BAŞKENTİ HANOİ\'DE YEREL SAATLE 18.30\'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ AÇIKLADI

2. Trump-kim Zirvesine Doğru

BEYAZ SARAY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN\'UN, YARIN VİETNAM\'IN BAŞKENTİ HANOİ\'DE YEREL SAATLE 18.30\'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ AÇIKLADI

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:39
2. Trump-kim Zirvesine Doğru

BEYAZ SARAY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN'UN, YARIN VİETNAM'IN BAŞKENTİ HANOİ'DE YEREL SAATLE 18.30'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ AÇIKLADI
TRUMP İLE KİM ARASINDAKİ ASIL ZİRVE GÖRÜŞMELERİ PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK
Washington, 27 Şubat 19 : ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yarın Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, yerel saatle 18.30'da başlayacağı ve asıl zirve görüşmelerinin perşembe günü gerçekleştirileceği bildirildi.
2. Trump-Kim zirvesine saatler kala Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın zirve programına ilişkin bilgi verildi.
Programa göre, Trump ile Kim arasındaki ilk görüşme yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 14.30) Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Sofitel Legend Metropole Hotel'de yapılacak.
Yaklaşık 20 dakika sürmesi planlanan baş başa görüşmenin ardından heyetlerin de katılacağı akşam yemeğine geçilecek.
Trump ile Kim arasındaki asıl zirve görüşmelerinin ise yerel saatle perşembe günü sabah gerçekleştirileceği bildirildi.
Beyaz Saray iki liderin perşembe günkü görüşme takviminin detaylarını henüz paylaşmadı.
Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.
Trump son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti.
(AA/AK/HA)

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