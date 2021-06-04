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25 milyon dozun yaklaşık 19 milyonu COVAX aracılığıyla paylaşılacak

Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz COVID-19 aşısının dağıtım planını açıkladı..

04 Haziran 2021 Cuma 08:45
25 milyon dozun yaklaşık 19 milyonu COVAX aracılığıyla paylaşılacak
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'deki tüm yetişkinlerin aşı olabilme hakkı olduğuna işaret ederek, "Pandemi dünyanın herhangi bir yerinde devam ettiği müddetçe, ABD halkı korunaklı olmayacak" mesajını verdi.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 4 milyar doz taahhüt verdiğini vurgulayan Biden, "Yönetimim, COVID-19 aşısı üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılmasını destekliyor, çünkü zamanla daha çok firmanın hayat kurtaran aşıları üretmesine olan ihtiyacımız artıyor" dedi.

Joe Biden, halihazırda Kanada ve Meksika ile 4 milyon doz aşı paylaştıklarının ve haziran sonuna kadar da  80 milyon doz aşı kaynaklarını dünyayla paylaşmayı planladıklarının altını çizdi.

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19 milyon doz COVAX'a

Biden, dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programını bugün açıkladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek."

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını açıkladı.

Biden, söz konusu aşı paylaşımının amacının COVID-19 salgınının bitirilmesi olduğunun altını çizerek, "Bilimi takip etmeye ve çok taraflı çabaları desteklemek için G7 dahil demokratik ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Aşı Paylaşımı
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