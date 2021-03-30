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24 ülke liderinden açık koronavirüs mektubu

24 lider ile DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası anlaşma getirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

30 Mart 2021 Salı 09:00
24 ülke liderinden açık koronavirüs mektubu
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Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asyalı devlet başkanları veya başkanlarından oluşan 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ortak mektup yayımladı.

Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta; Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya, Ruanda, Yunanistan, Şili, Kenya, Arnavutluk, Güney Afrika, Hollanda, Tunus, Senegal, Ukrayna, Endonezya, Fiji, Romanya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Kore, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, İspanya, Norveç, Sırbistan devlet başkanları veya başbakanları ile Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının, küresel toplumun 1940'tan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğunu açıkladı.

Mektupta, "COVID-19 salgınını sona erdirmek için birlikte mücadele ederken bugün umudumuz, gelecek nesilleri korumak için uluslararası sağlık sektörüne daha güçlü bir yapı kazandırmaktır" denildi.

"Başka salgınlar gelebilir"

Dünyada başka salgınların geleceği ifade edilen mektupta, hiçbir hükümetin salgınlara karşı tek başına mücadele edemeyeceğine dikkat çekildi.

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Mektupta, salgınlarla koordine ve etkin mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

"Bu salgınla ve bundan sonrakiler için güvenilir, etkili ve uygun fiyatlı aşılara ve ilaçlara eşit ve evrensel erişim sağlamaya kararlıyız" denilen mektupta, aşının mümkün olan en hızlı şekilde üretilip dağıtılması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası iş birliği çağrısı

Mektupta, "Salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni bir uluslararası anlaşma geliştirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

Mektupta, bunun için uluslararası iş birliğinin de güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Tedros Adhanom GhebreyesusCOVID19 Ile Mücadele
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