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212 çevreci aktivist öldürüldü

Sivil toplum kuruluşu "Global Witness" 2019 yılında 212 çevreci aktivistin öldürüldüğünü bildirdi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:50
212 çevreci aktivist öldürüldü
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İngiltere merkezli kuruluşun yayımladığı rapora göre, geçen yıl madencilik, tarımsal işletme ve fosil yakıt çıkarları için toprak ve su kaynaklarını savunan 212 aktivist cinayete kurban gitti.

Buna göre, haftada 4'ten fazla aktivistin öldürüldüğü vurgulanan raporda, bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

AKTİVİSTLER EN ÇOK LATİN AMERİKA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Rapora göre, çevrecilerin en çok cinayete kurban gittiği ülke Kolombiya. Ülkede 2019'de 64 çevreci aktivist katledildi.

Kolombiya'yı 43 cinayetle Filipinler'in takip ettiği kaydedilen raporda, 24 aktivistin öldürüldüğü Brezilya'nın da Filipinler'i izlediği aktarıldı.

Rapora göre, Brezilya'daki aktivist cinayetlerinin yüzde 90'ı Amazon bölgesinde işleniyor.

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Aktivistlerin öldürüldüğü ilk 10 ülkenin 7'sinin Latin Amerika'da olduğu belirtilen raporda, Global Witness'ın çevreci cinayetleriyle ilgili veri toplamaya başladığı 2012'den bu yana bölgenin sürekli olarak bu konudan büyük zarar gördüğünün altı çizildi.

Raporda, 2018'de 4 aktivistin öldürüldüğü Latin Amerika ülkesi Honduras'ta geçen yıl katledilen aktivist sayısının 14'e yükseldiği, bunun da dünyada en yüksek yüzdelik artış anlamına geldiği aktarıldı.

"Global Witness"ın verilerine göre, 2019'da 50 aktivist madenciliğe, 34'ü de tarımsal işletmelere karşı olduğu için öldürüldü.
Raporda, tarımsal işletmeler kaynaklı çevreci aktivist cinayetlerinin yüzde 85'inin işlendiği Asya'da, Filipinler'deki cinayetlerin yüzde 90'ının bu nedenle işlendiğine dikkati çekildi.

2019'da öldürülen çevreci aktivistlerin yüzde 10'unun kadın olduğu ifade edilen raporda, kadın aktivistlerin cinsiyetçi veya cinsel içerikli karalama kampanyaları ile cinsel şiddete maruz bırakıldığı vurgulandı.

Kurumun raporunda, dünya genelinde geçen yıl toplam 212 çevrecinin öldürüldüğünün altı çizildi.

Dünya genelinde 2018'de toplam 164 çevreci cinayete kurban gitmişti.

Öldürülen aktivistler, doğa arazilerinin dev tarım projeleri için kullanılmasına, petrol sahaları için açılmasına, ormanların yağmalanmasına, ağaçların kesilmesine, maden ocakları faaliyetlerine karşı çıkıyordu.


 

Son Güncelleme: 30.07.2020 10:07
Anahtar Kelimeler:
çevreci Aktivist öldürüldü
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