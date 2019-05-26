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21 ülke AP seçimleri için sandık başına gidiyor

21 ülke AP seçimleri için sandık başına gidiyor

26 Mayıs 2019 Pazar 08:18
21 ülke AP seçimleri için sandık başına gidiyor

Avrupa Birliği (AB) genelinde bugün 21 üye ülke, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidiyor. 

Birçok üye ülkede oy verme işlemleri yerel saatlerle 08.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. 

23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda'da, 24 Mayıs'ta Çekya ve İrlanda'da ve 25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da başlayan AP seçimleri için oy verme süreci, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRRY), Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'da vatandaşların sandık başına gitmesiyle son bulacak. 

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre düzenlenen seçimlere, Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduranlar katılabiliyor. Diğer 26 ülkede ise seçimlere katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda. Ulusal hukuk kurallarına göre Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg ve GKRY, AP seçimlerine katılımı zorunlu tutuyor.

BELÇİKA'DA FEDERAL VE BÖLGE SEÇİMLERİ

Belçika'da AP seçimlerinin yanı sıra 5 yılda bir düzenlenen federal ve bölgesel parlamento seçimleri, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon civarında seçmenin katılımıyla bugün yapılıyor.

İki kanatlı Belçika Federal Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Federal düzeydeki seçimlerde 150 üyeli Temsilciler Meclisi üyeleri belirlenecek. Seçimlere federal ve bölgesel düzeyde 30 civarında Türk aday katılıyor.

YUNANİSTAN VE İSPANYA'DA YEREL SEÇİMLER

Yunanistan’da da halk bugün AP seçimlerinin yanı sıra yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında olacak.

Toplam 13 eyalet ve 325 belediye başkanının belirleneceği seçimler iki turda düzenlenecek. Bugün en çok oyu alan iki aday 2 Haziran’da tekrar yarışacak. Yarışı önde bitiren belediye başkanı adayları ise 1 Eylül’de 5 yıl sürecek görevlerini devralacak.

9 milyonun üzerinde seçmen 39 bin sandıkta oylarını kullanarak eyalet ve belediye başkanlıkları için yarışacak 7 bin 668 aday arasından seçim yapacak. Seçmenler ayrıca il meclislerini ve mahalli kurulları da belirleyecek.

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Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe illerinde 3 Türk belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.

İspanya'da ise ülkedeki 17 özerk yönetim parlamentosundan 12'sinde (Aragon, Asturias, Balear Adaları, Kanarya Adaları, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja) ve toplam 8 bin 131 belediyede yerel seçimler yapılıyor.

ALMANYA'DA EYALET SEÇİMİ
Almanya'da Bremen'de ise eyalet meclisi seçimleri yapılıyor. Kamuoyu anketleri, eyalet seçimlerinde iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Partinin oylarının düşeceğini gösteriyor.

Bremen eyalet seçimlerinde Türk kökenli adaylar da meclis üyesi olmak için yarışıyorlar.

ROMANYA'DA REFERANDUM

AP seçimleri ile aynı gün Romanya'da da referandum düzenleniyor. Referandumda Romanya halkına, "Yolsuzluk suçu işleyenlere af getirilsin mi? Hükümet acil kararname ile yolsuzluk suçu işleyenleri affetsin mi?" soruları yöneltiliyor. 

AP SEÇİMLERİ 

AP seçimlerine yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunuyor. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışıyor. Seçimlerde adaylar AP'deki 751 sandalye için yarışıyor. 

Her 5 yılda bir yapılan seçimlere 2014'te katılım yüzde 42 civarında kalmıştı.

AB vatandaşları 23 Mayıs'tan bu yana İngiltere, Hollanda, Çekya, İrlanda, Slovakya, Malta ve Letonya'da sandık başına gitti.

 Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.


 

Son Güncelleme: 26.05.2019 11:27
Anahtar Kelimeler:
Ap Seçimleri
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