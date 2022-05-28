“21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OKUL SALDIRISINDA YANLIŞ KARAR VERDİK”

ABD'nin Texas eyaletinde Salı günü silahlı bir saldırganın bir ilkokula girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni öldürülmesinde, polis gücü hatalı olduğunu ve olay anında yanlış karar verdiklerini kabul etti.

Texas Kamu Güvenliği Direktörü Steven McCraw, polisin Uvalde'deki okula ulaştıktan sonra içeri girmek için beklemesinin hatalı bir karar olduğunu belirterek özür diledi.

Saldırgan, okula girdikten ancak 75 dakika sonra öldürülebilmişti.

McCraw olay yerindeki polislerin, saldırganın içeride sadece barikat kurup saklandığını düşündüklerini ve aktif olarak öğrencilere ateş açmadığı kanaatine vardıklarını belirtti.

Ancak o sırada saldırgan içeride, 7-10 yaşlarındaki çocukları vurmaya devam ediyordu.

- Saldırı nasıl gelişti?

Saldırgan okula yerel saatle 11.33’te girmiş, ilk polisler yaklaşık 2 dakika sonra okula ulaşmışlardı. Bu polisler, saldırganın kendisini bir sınıfa kilitlediğini söyledi.

12.03’te ise yaklaşık 19 polis okul koridorundaydı ancak saldırganın kendisini öğrencilerle birlikte kilitlediği sınıfa 12.50’ye kadar girmediler. Oysaki geçen sürede içeriden silah sesleri geliyor ve öğrenciler 911'i arayarak yardım istemeye devam ediyordu.

Saldırgan ancak 12.51’de, polisin taktik birliğinin olay yerine ulaşıp sınıfa girmesiyle öldürülebildi.

Saldırganın okula, bir öğretmenin daha önce kapatmayı unuttuğu kapıdan, hiçbir engelle karşılaşmadan girdiği de açıklandı.

- Texas polisi: “Saldırgan ilkokula girdiğinde, kapıda güvenlik görevlisi yoktu”... 1657 mermi, 60 şarjör

18 yaşındaki saldırganın vurulduktan sonra üzerinden 1657 mermi ve 60 şarjör çıktığı açıklandı.

Saldırganın Facebook'taki paylaşımlarında ve bir arkadaşına yazdığı özel mesajlarda da saldırının sinyallerini verdiği görülüyor. Paylaşımlarında saldırganın "Büyükannemi vurdum, bir okula da silahlı saldırı yapacağım" yazdığı belirtildi.

Instagram'da da özel mesajlar üzerinden 4 kişi ile silah satın almak için konuştuğu açıklandı.

Saldırgan Salvador Ramos, Uvalde kentindeki Robb İlkokulu'na bir tabanca ve bir AR-15 tüfekle saldırmıştı.

Texas Valisi Abbott, saldırgan Ramos'un herhangi bir sabıka kaydı ya da akıl hastalığı olduğuna dair bir kayıt bulunmadığını belirtti.

Yalnız ve sorunlu bir ev hayatı olduğu belirtilen Ramos'un konuşma güçlüğü bulunduğu ve bu nedenle arkadaşları tarafından çocukluğundan beri sözlü şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor.

Salvador Ramos'un silahla vurduğu büyükannesinin hastanedeki tedavisi sürdüğü ancak durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Ramos'un 18 yaşını doldurur doldurmaz iki yarı otomatik tüfek satın aldığı düşünülüyor.

- Trump: “Okullardaki silahlı güvenlik artırılmalı”

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) yıllık konferansında dün yaptığı konuşmada, bu tarz saldırılara karşı "daha fazla silahlanmayı" savundu.

Trump, ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya maddi yardı yapmak yerine, okullardaki güvenliği artırması ve okullara silahlı güvenlikler yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de bireysel silahlanma konusu, çözüm bulunamayan en büyük toplumsal tartışmalardan biri.

Bireysel silahlanmanın öncü savunucusu NRA'nın yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor.

NRA konferansının yapıldığı merkezin dışında ise bireysel silahlanma karşıtları "NRA çocuklarımızı öldürüyor", "Silahları değil çocuklarımızı koruyun" yazılı pankartlarla topluluğu protesto etti.

Haziran 2021'de Texas Valisi Greg Abbott, eyalette yaşayanlara lisanssız ve eğitimsiz silah taşıma imkanı sağlayan kanunu imzalamıştı.