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2021 Dünya Ekonomik Forumu salgın nedeniyle iptal edildi

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

18 Mayıs 2021 Salı 08:45
2021 Dünya Ekonomik Forumu salgın nedeniyle iptal edildi
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı, aşılamadaki farklı hızlar, COVID-19’daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkansız hale getirmesi nedeniyle iptal edildi.

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Gelecek yıl toplantı 2022’nin ilk yarısında yapılacak. Toplantının nihai yeri ise henüz belirlenmedi.

Daha önce tarihi değişmişti

WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın önce 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı açıklanmış, daha sonra salgın nedeniyle tarih 17-20 Ağustos'a alınmıştı.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
2021 Dünya Ekonomik ForumuWEF
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