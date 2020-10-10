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2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2020 Nobel Barış Ödülü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verildi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:45
2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
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Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi WFP'nin açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine ve açlığın savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesi dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Dünya Gıda Programı'nın, açlıkla mücadele eden ve gıda güvenliğini teşvik eden dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğuna işaret edilen açıklamada WFP'nin, 2019'da 88 ülkede gıda güvensizliği ve açlık kurbanı olan 100 milyona yakın insana yardım sağladığı belirtildi.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyada açlıkla mücadele edenlerin sayısında artışa neden olduğu ifade edilen açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın, pandemi karşısında, çabalarını yoğunlaştırma konusunda etkileyici bir çaba ve güç gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada Dünya Gıda Programı ve diğer gıda yardım kuruluşları talep ettikleri mali desteği almazlarsa dünyanın, akıl almaz boyutlarda bir açlık krizi yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gıda yardımı sağlanması, acil durum ve kriz anlarında ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması, BM kuruluşları ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yardım faaliyetleri yürütüyor.

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Son Güncelleme: 10.10.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
2020 Nobel Barış Ödülü
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