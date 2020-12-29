2020 felaketler yılı oldu

İklim değişikliğinin yıkıcı etkisi raporlara yansıdı. 2020'de, 13 buçuk milyon kişi evinden oldu. 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Christian Aid'in son raporuna göre afetler 150 milyar dolarlık zarara yol açtı.

Felaketlerin ardından devletlerin desteği de yeterli değildi. Düşük gelirli ülkelerde ekonomik kayıpların sadece yüzde 4'ü karşılandı.

Yüksek gelirlilerde ise yüzde 60'a kadar destek verilebildi.

Kasırga rekoru kırıldı

Atlas Okyanusu'nda rekor sayıda kasırga oluştu.

Öyle ki 120 yıldır kasırgaları adlandırırken sırayla her harften bir isim kullanan Dünya Meteoroloji Örgütü, Latin harflerini tüketti, farklı sembollere başvurdu.

İklim değişliği felaket getirdi

Asya'da seller tarihe geçti. Bangladeş tarihin en kötü yılını geçirdi, ülkenin dörtte biri su altın kaldı.

Afrika'da çekirge istilası yaşandı. California, Avustralya ve Sibirya'da çıkan yangınlar orman alanlarını kül etti. Binlerce hayvan da telef oldu.

Uzmanlar, 2020'yi "iklimsel bozulma yılı" olarak niteliyor. Son yüz yılda dünya genelinde sıcaklık 1, 1 derece arttı.