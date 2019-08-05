2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu

Avrupa Birliği'nin iklim gözlemleme kurumu olan Copernicus Climate Change Service (C3S), geçtiğimiz ay dünya genelinde ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi döneme göre ortalama yaklaşık 1,2 santigrat derece daha fazla olduğunu açıkladı.

C3S tarafından yapılan bildiride daha önce tarihte kaydedilen en sıcak ayın 2016 Temmuz'u olduğu ancak geçtiğimiz aydaki ölçümlerin 2016'ya göre 0,04 santigrat derece daha fazla olduğu belirtildi. Kurum yine de bunun küçük bir fark olduğuna ve diğer iklim kuruluşlarının ölçümlerinde farklılıklar çıkabileceğine değindi.

2019'un Her Ayı Normalden Sıcak Geçti

Temmuz ayının genelde yıl içindeki en sıcak ay olduğunu hatırlatan C3S, 2019'un ilk altı ayının da normalden sıcak geçtiğini belirtti.

Buna göre 2019'un ilk altı ayından her biri, önceki yıllardaki kendilerine eş dönemlerle karşılaştırıldıklarında, ölçülen en sıcak dört aydan biri oldu. 2019 Haziran'ı ise tarihteki en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Copernicus Climate Change Service Başkanı Jean-Noël Thépaut, "Sera gazı salımı ve bunun küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisi devam ettiği sürece gelecekte yeni rekorların kırıldığını göreceğiz." uyarısında bulundu.