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2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Bosna'daki soykırımı inkâr etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Bosna'daki soykırımı inkâr etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 08:12
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen ve İsveç kraliyet ailesi üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri sahiplerine verildi. Eylül ayında açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

Fizik ödülünü James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz, kimya ödülünü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino, fizyoloji/tıp ödülünü William G. Kaelin Jr, Gregg L. Semenza ve Peter J. Ratcliffe, ekonomi ödülünü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer aldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ni sarsan cinsel taciz skandalının ardından duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk alırken, 2019 ödülü ise Handke'ye takdim edildi.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900 bin avro) para ödülü de verildi.

2019 Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ise bugün Norveç'te düzenlenen törende ödülünü aldı.

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Bu arada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu yılki edebiyat ödülünün Handke'ye verilmesini protesto ederek törene temsilci göndermedi.

TÖREN ÖNCESİ PROTESTO

Stockholm'deki ödül töreni öncesinde dışarıda toplanan bir grup, Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkâr eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye ödül verilmesini protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kararını gözden geçirmesi talep edildi.

Grup daha sonra, Bosna Hersekli çok sayıda kurban yakının da katılacağı Norrmalmstorg Meydanı'ndaki gösteri alanına hareket etti.


 

Son Güncelleme: 11.12.2019 11:30
Anahtar Kelimeler:
2019 Nobel ödülleri
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