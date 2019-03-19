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2019'da AB'de 1,4 milyon kişi kanserden hayatını kaybedecek

2019'da AB'de 1,4 milyon kişi kanserden hayatını kaybedecek

19 Mart 2019 Salı 08:42
2019'da AB'de 1,4 milyon kişi kanserden hayatını kaybedecek

Uzmanlara göre 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 1 milyon 410 bin kişi kanserden yaşamını yitirecek. Annals of Oncology dergisinde yayımlanan araştırma AB’de kanser tedavilerinde ilerleme kaydedildiğini ancak nüfusun artması ve yaşlanmasıyla hayatını kaybeden hasta sayısının artacağını ortaya koydu.

Raporda ayrıca nüfus oranına bakıldığında kanserden ölme olasılığının azaldığına dikkat çekiyor.

Örneğin 2014'te her 100 bin erkekten 139'u kanser hastalıklarından yaşamını yitirirken, 2019'da bu sayının 131'e düşeceği öngörülüyor. Yüzde 3,6'lık bir düşüşle aynı durum kadınlar da görülüyor.

Ancak Avrupa nüfusunun yaşlanması ve büyümesi nedeniyle kanser kaynaklı toplam ölüm sayısında geçen yıllara göre bir artışın olacağı öngörülüyor. Mevcut verilere göre 2019 yıllında 787 bin erkek ile 621 bin 900 kadının kanser hastalığından ötürü yaşamını yitireceği belirtiliyor.

Polonya hariç diğer ülkelerde göğüs kanserinden kaynaklanan ölüm oranı 2014’den bu yana yüzde 9 düştü. Kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan akciğer kanseri en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kanser
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