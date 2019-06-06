banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
Khaled tutuklu kalacak
KHALED TUTUKLU KALACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner307

2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu

2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu

06 Haziran 2019 Perşembe 13:36
2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç'i kapsayan "2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu"nda, uyuşturucu trafiğinin dijitalleştiği uyarısında bulunuldu.

EMCDDA'nın hazırladığı 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nun sunumu Brüksel'de yapıldı.

AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramapulos, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu trafiğinin küçük satıcılarla dijital ortamda yaygınlaşmasına dikkati çekti.

Avramapulos, "Uyuşturucu pazarının dijital ortamda giderek yaygınlaştığını hesaba katarak bununla ilgili vakit kaybetmeden ulusal ve uluslararası iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

Bu arada genel olarak 2017'de 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç'in verileri esas alınarak hazırlanan raporda, Avrupa'da en çok esrar ve kokain tipi uyuşturucunun kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, Avrupa'da 15-34 yaşlarındaki 17,5 milyon kişinin esrar, 2,6 milyon kişinin de kokain kullandığı, 2017'de AB ülkelerinde yaşayan 15 yaş üzerindekilerin nerdeyse yüzde 1'inin her gün esrar kullanmaya yöneldiği belirtildi.

banner317
TÜRKİYE, AVRUPA'NIN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELESİNDE ÖNE ÇIKTI

Diğer yandan 2017'de Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ilerlemeler sağlandığı ve Türkiye'nin de buradaki rolünün önemli olduğu belirtildi.

Raporda, özellikle eroin tipi uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye'nin 2017'de toplam 17,4 ton eroin ele geçirdiği kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'de 2017'de ele geçirilen toplam 6,6 ton amfetaminin AB üyesi ülkelerin toplam ele geçirdiğinden (6,4 ton) fazla olduğu görüldü.

Türkiye'de aynı şekilde 2017 yılında toplam 658 kilogram metamfetamin maddesi güvenlik güçlerince tespit edilirken, bunun AB üyesi ülkelerin toplamında ele geçirilen metamfetamine (662 kilogram) yakın olduğu kaydedildi. 

Ayrıca, Avrupa'da kokain tipi uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlarda yakalanan kişi ve ele geçirilen miktarın bir önceki yıla oranla 2017'de ciddi artış gösterdiği vurgulandı. Avrupa'da 2016'da 70,9 ton kokain ele geçirilirken, bu sayının 2017'de iki kat artarak 140,4 tona çıktığı bildirildi.  

Son olarak raporda, Avrupa'da 55 yeni tür uyuşturucu maddenin ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Son Güncelleme: 06.06.2019 16:38
Anahtar Kelimeler:
2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atina'da 12 yıldır beklenen cami Eylül'de kapılarını ibadete açıyor
Atina'da 12 yıldır beklenen cami Eylül'de kapılarını ibadete açıyor
Putin'den Türkiye-Rusya işbirliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya işbirliğine övgü
BM: “İdlib insani krizin eşiğinde”
BM: “İdlib insani krizin eşiğinde”
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Afganistan'da Taliban Bayramda 23 Saldırı Düzenledi
Afganistan'da Taliban Bayramda 23 Saldırı Düzenledi
Hindistan'da Kum Fırtınası Ve Yıldırım 19 Can Aldı
Hindistan'da Kum Fırtınası Ve Yıldırım 19 Can Aldı
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim