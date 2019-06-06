Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç'i kapsayan "2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu"nda, uyuşturucu trafiğinin dijitalleştiği uyarısında bulunuldu.

EMCDDA'nın hazırladığı 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nun sunumu Brüksel'de yapıldı.

AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramapulos, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu trafiğinin küçük satıcılarla dijital ortamda yaygınlaşmasına dikkati çekti.

Avramapulos, "Uyuşturucu pazarının dijital ortamda giderek yaygınlaştığını hesaba katarak bununla ilgili vakit kaybetmeden ulusal ve uluslararası iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

Bu arada genel olarak 2017'de 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç'in verileri esas alınarak hazırlanan raporda, Avrupa'da en çok esrar ve kokain tipi uyuşturucunun kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, Avrupa'da 15-34 yaşlarındaki 17,5 milyon kişinin esrar, 2,6 milyon kişinin de kokain kullandığı, 2017'de AB ülkelerinde yaşayan 15 yaş üzerindekilerin nerdeyse yüzde 1'inin her gün esrar kullanmaya yöneldiği belirtildi.

Diğer yandan 2017'de Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ilerlemeler sağlandığı ve Türkiye'nin de buradaki rolünün önemli olduğu belirtildi.

Raporda, özellikle eroin tipi uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye'nin 2017'de toplam 17,4 ton eroin ele geçirdiği kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'de 2017'de ele geçirilen toplam 6,6 ton amfetaminin AB üyesi ülkelerin toplam ele geçirdiğinden (6,4 ton) fazla olduğu görüldü.

Türkiye'de aynı şekilde 2017 yılında toplam 658 kilogram metamfetamin maddesi güvenlik güçlerince tespit edilirken, bunun AB üyesi ülkelerin toplamında ele geçirilen metamfetamine (662 kilogram) yakın olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Avrupa'da kokain tipi uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlarda yakalanan kişi ve ele geçirilen miktarın bir önceki yıla oranla 2017'de ciddi artış gösterdiği vurgulandı. Avrupa'da 2016'da 70,9 ton kokain ele geçirilirken, bu sayının 2017'de iki kat artarak 140,4 tona çıktığı bildirildi.

Son olarak raporda, Avrupa'da 55 yeni tür uyuşturucu maddenin ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.