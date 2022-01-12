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2014'te keşfedilen bir gezegenin şeklinin amerikan futbolu topu gibi olduğu belirlendi

Bilim insanları, ilk kez 7 yıl önce tespit edilen dev ötegezegenin şeklinin küreden çok Amerikan futbolu topuna benzediğini tespit etti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 17:30
2014'te keşfedilen bir gezegenin şeklinin amerikan futbolu topu gibi olduğu belirlendi

Dünya’dan yaklaşık 1225 ışık yılı uzaklıkta bulunan, "WASP-103b" olarak adlandırılan gezegen ilk defa 2014’te tespit edildi, Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarıyla gözlemlendi.

Astronomlar, WASP-103b’yi, potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri araştıran İsviçre ve Avrupa Uzay Ajansı Ötegezegen Tanımlama Uydusu (CHEOPS) misyonuyla başka bir perspektiften gözlemlemek istedi.

Bilim insanları, 2019’da uzaya gönderilen CHEOPS uydusunun WASP-103b'yi yıldızının önünden geçerken gözlemlemesi sayesinde, ötegezegenin Amerikan futbol topuna benzeyen şeklini keşfetti.

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Keşifle ilgili olarak Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayımlanan makalede, WASP-103b'nin yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan yakınlığından 50 kat daha yakın olması nedeniyle gezegende çok büyük gelgitler oluştuğundan şüphelenildiği, gezegenin farklı şeklinin büyük ihtimalle bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Jüpiter'in 2 katı büyüklüğündeki gaz devi WASP-103b, yıldızı etrafındaki yörüngesini yaklaşık 1 Dünya gününde tamamlıyor.

Astronomlar, WASP-103b'nin normalde bu büyüklükte ve yıldızına bu kadar yakınlıktaki bir gezegenin zamanla yıldızına daha da yaklaşarak yutulması ilkesine de ters davranarak yıldızından uzaklaştığını belirtiyor.

Hubble Uzay Teleskobu, daha önce WASP-121b olarak adlandırılan bir gezegenin şeklinin yıldızının aşırı sıcaklığı ve yoğun çekim gücü nedeniyle Amerikan futbol topuna benzediğini keşfetmişti.

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Son Güncelleme: 12.01.2022 21:47
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