200'den fazla gazeteden Google ve Facebook'a 'tekelcilik' davası

ABD'de ülke çapında 200'den fazla gazete, Google ve Facebook'u dijital reklam piyasasında tekelcilik oluşturma suçlamasıyla dava etti.

Amerikan Axios medya kuruluşunun haberine göre, ilk dava Ocak ayında Batı Virginia eyaletinde açıldı.

Ülke çapında şu ana kadar, 30'dan fazla medya kuruluşuna ait 200'den fazla gazete davalara dahil oldu.

"Gazetelere ödeme yapılması için yasal bir zemin"

Medya kuruluşları, Google'ın ve Facebook'un, bugüne kadar engellediklerini iddia ettikleri reklam gelirlerini tazmin etmelerini istiyor.

Ayrıca, dijital mecralarda kullanılan içerikleri için gazetelere ödeme yapılması konusunda yasal bir zemin hazırlanması isteniyor.

Davalara, uzmanlar ve avukatlardan oluşan bir grup bakıyor.