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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü…

19 Kasım 2021 Cuma 18:00
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü…

İRANLI GRAFİKER VE İLLÜSTRASYON SANATÇISI KHAJAVİ'NİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, ÇOCUK İSTİSMARI, ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET KONULARINI YANSITTIĞI KARİKATÜRLERİ SERGİLENECEK

İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet konularını yansıttığı karikatürlerinin yer alacağı bir sergi açılacak.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Rüstem’s tarafından düzenlenecek olan “Taş, Kağıt, Makas” karikatür sergisi “Dünya Çocuk Hakları Günü” olan yarın  Rüstem Ana Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

360 derece formatında, dijital ortamda da ziyaret görülebilecek eserler  3 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan müzayedede, Evrensel Çocuk Hakları Derneği yararına satışa sunulacak.

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TANPINAR: “BİZ TELSİM OLARAK ÇOCUKLARIMIZI İLGİLENDİREN PROJELERE HER ZAMAN ÇOK ÖNEM VERDİK.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuyla ilgili açıklamasında, çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları olduğun vurguladı.

Telsim olarak çocukları ilgilendiren projelere her zaman çok önem verdiklerini kaydeden Tanpınar, “Tüm çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak amacıyla birçok projeye imza attık.” dedi.

Rüstem Kitabevi ile yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen sergilerin her birinin çok özel sergiler olduğunun altını çizen Tanpınar, “20 Kasım Çocuk Hakları Günü açılışını gerçekleştireceğimiz, İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin çocuk hak ihlallerini kapsayan karikatür sergisi ile, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak bizi son derece heyecanlandırıyor.” dedi.

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Son Güncelleme: 20.11.2021 01:44
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