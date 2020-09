1 Eylül Dünya Barış Günü… Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Töre Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yunanistan’ın Ege adalarında yaptığı askeri yığınak ve silahlanmanın tarihin yeniden tekerrür etmesine yol açabileceğini, özellikle Meis adasına asker yığınak yapmasının uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu söyledi.

Töre, 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Eylül Dünya Barış gününde Rum-Yunan ikilisinin başta Fransa ve Mısır olmak üzere askeri eğitimler-tatbikatlar ve silahlanmalar yapmasının tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

“ ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesini benimseyen Türk milletine karşı düşmanlıkların tırmandırılması karşısında her an savaşa da hazır olmak mecburiyetinde olduğumuzun kanıtıdır. Güçlü bir Türkiye ve Türk ordusu her zaman caydırıcı olmuştur. Denizde, havada ve karada daha donanımlı bir Türk Ordusu ve Güvenlik Kuvvetlerine ihtiyacımız vardır.Ege’de ve Doğu Akdeniz’de tırmandırılan gerginlik karşısında Avrupa Birliği’nin ve Amerika’nın ve bazı Arap ülkelerinin Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da derin işbirliğine ve dayanışmaya girmesini gerektirmektedir.”Töre, Kıbrıs’ta barışın, huzurun ve güvenliğin 20 Temmuz 1974’le geldiğine işaret ederek, dünyanın hiçbir yerinde savaş çıkmasını istemediklerini, terörizmle de yaşanan katliamları kınadığını kaydetti.(TUĞ/ÖK)