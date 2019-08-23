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19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor!

65 yaşındaki bir kadın, 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor ve günde yaklaşık 6 lira kazanıyor. 

19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor!

65 yaşındaki bir kadın, 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor ve günde yaklaşık 6 lira kazanıyor. 

23 Ağustos 2019 Cuma 12:25
19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor!

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde 65 yaşındaki bir kadın, 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor ve günde yaklaşık 6 lira kazanıyor. 
ANI ajansının haberine göre, Karuppayi adlı yaşlı kadın, son 19 yıldır eyaletin Madurai bölgesinde umumi bir tuvalette, günlük ihtiyaçları ve barınmak için oluşturduğu küçük bir alanda yaşamını sürdürüyor. 
Tuvaletleri temizleyerek geçimini sağladığını ifade eden Karuppayi, "Başka geçim kaynağım yok. Bu sebeple burada umumi tuvalette yaşıyorum." diye konuştu.
Olağan dışı koşullar altında yaşamını sürdüren yaşlı kadın, günde 70-80 rupi (yaklaşık 6 TL) kazandığını vurgulayarak, kendisini asla ziyaret etmeyen bir kızının olduğunu kaydetti. 

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Karuppayi, emeklilik maaşı için başvuruda bulunduğunu ancak yetkililerden bu konuda henüz bir yanıt alamadığını dile getirdi.
Öte yandan, yaşlı kadının hikayesinin sosyal medyada yer alması sonucu çok sayıda kullanıcı destek mesajları atarken, yetkililere Karuppayi'ye yardımda bulunulması çağrısı yapıldı.
Dünya Fakirlik Endeksi verilerine göre, Hindistan, 70,6 milyonluk aşırı yoksul nüfusuyla Nijerya'nın ardından dünyada en fazla yoksul nüfusu barındıran ikinci ülke.

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 15:45
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Umumi Tuvalette Yaşıyor
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