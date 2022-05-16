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“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor

Gençlik Dairesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın başlıyor. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor

Etkinlikler, Gençlik Dairesi Müdürlüğü organizasyonunda, Alsancak Belediyesi, Genç Yetenekler Production, Dance Base Art Studio, Zirve İzcilik Derneği ve Grup Frekans’ın katkılarıyla düzenlenecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren; Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Genç Yetenekler Production Şefi Ersin Kaşif ve Grup Frekans Çetin Keskinel’in de katılımıyla, Lefkoşa’da Spor Yazarları Derneği lokalinde bir basın toplantısı düzenleyerek, etkinlikler hakkında bilgi verdi. 

Gençlik Dairesi Müdürü Eren, 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında 17, 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde bir dizi etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Eren, etkinliklere katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti.

Alsancak Belediyesi Başkanı Ataser, Alsancak Özgürlük Milli Parkı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak olmasından gurur duyduklarını belirterek, 19 Mayıs’ın ilk kez bölgede kutlanacağını. Genç Yetenekler Production’dan Şef Ersin Kaşif ve Grup Frekans’tan Çetin Keskinel de etkinliklerde yer almaktan gurur duyduklarını belirttiler.

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“GENÇLİK HAFTASI” ETKİNLİKLERİ 

Gençlik Haftası etkinlikleri, yarın, Zirve İzcilik Derneği’nin sahneleyeceği 19 Mayıs Oratoryo’su Dance Base Art Studio’nun dans performansı ile başlayacak. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak etkinlik 19.00’da başlayacak.

Gençlik Dairesi’nin organizasyonunda ve Alsancak Belediyesi’nin desteği ile 19 Mayıs Perşembe Günü de Alsancak Özgürlük Milli Parkında Gençlik Festivali düzenlenecek. Festival, saat 14.00’da başlayacak. Dj Tuğberk Karataş’ın gün boyu performansı ve Dance Base Art Studio’nun gösterilerinin yer alacağı festivalde, saat 17.00’de Grup Frekans sahne alacak. 

Etkinlikler, cumartesi günü Lefkoşa’da Büyük Han’da Şef Ersin Kaşif yönetiminde Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası konseri ve Dance Base Art Studio dans gösterisi ile son bulacak. 

Etkinliklerin tümünün ücretsiz ve halka açık olduğu belirtildi. 

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Son Güncelleme: 16.05.2022 16:25
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