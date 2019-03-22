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"189 kişinin öldüğü kaza tek bir uyarı ışığıyla önlenebilirdi" (Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?)

"189 kişinin öldüğü kaza tek bir uyarı ışığıyla önlenebilirdi" (Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?)

22 Mart 2019 Cuma 13:57
"189 kişinin öldüğü kaza tek bir uyarı ışığıyla önlenebilirdi" (Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?)

Dört ay içinde yaşanan iki kazada 338 kişinin hayatını kaybettiği Boeing 737 MAX 8 uçakları güvenlik tartışmalarının odağında. Üretici firma yazılım güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl 189 kişiye mezar olan Endonezya'daki kazanınsa, Boeing tarafından ek paket içeriğinde satılan bir güvenlik özelliği sayesinde önlenebileceği iddia edildi.

"189 kişinin öldüğü kaza tek bir uyarı ışığıyla önlenebilirdi” Bu iddia hava güvenliği uzmanlarına ait. Uzmanlar, 29 ekim 2019'da yaşanan Lion Air kazasına uçaktaki arızalı bir alıcının yol açtığını düşünüyor.

Boeing 737 MAX serisi uçaklarda bulunan iki adet sensör, uçağın kanatlarıyla hava akımı arasındaki açıyı takip ediyor. Uçağın ani ve aşırı dik bir tırmanışa geçmesi halinde otomatik pilot devreye giriyor ve uçağın kontrolden çıkması engelleniyor.

Uzmanlar, Endonezya'da düşen uçakta sensörlerinden birinin arızalandığını tahmin ediyor. Bu sebeple otomatik pilotun, uçağı dalışa geçirdiğini belirten araştırmacılar, kazanın, Boeing'in ek güvenlik paketi içinde sunduğu çok basit bir özellikle engellenebileceğini savunuyor.. 

"Sensör uyuşmazlığı" ışığı, alıcılardan gelen bilgilerin birbirini tutmaması halinde pilotları uyarıyor. Boeing, ek pakete dahil ettiği bu güvenlik özelliğini tüm uçaklarda standart hale getireceğini duyurdu. Ancak şirket,, bu özelliğin neden şimdiye kadar ek ücrete tabi olduğu konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Boeing'in MAX modeli, havacılık dünyasında başarıyla anılan ve iki motorlu 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının dün 157 kişiyle düşmesinin hemen ardından Çin, aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.

Kazanın ardından gözler 2014 yılında üretilen modele çevrildi. Boeing'İn hisseleri kazadan sonra ABD borsasında yaklaşık yüzde 10 düşüş ile güne başladı.

İşte Boeing 737 MAX ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)..Kanat açıklığı: 35.9 metre..Motorlar: LEAP-1B CFM International..Maksimum yolcu kapasitesi: 200..Yüksekliği: 12.3 metre..Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg

Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Güvenlimi
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